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Новости Разговор Тампа с Путиним Разговор Зеленского и Трампа
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Телефонная дипломатия: чего ожидать после разговоров Трампа с Зеленским и Путиным? Голосуйте в ТГ-канале Цензора

зеленский,путин,трамп

4 июля, в День Независимости США, американский лидер Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский назвал свой разговор с Трампом "очень хорошим". Лидеры обсудили ситуацию на фронте, дипломатические усилия по прекращению войны и договорились продолжить переговоры лично во время саммита НАТО в Анкаре.

В Кремле заявляют, что разговор Трампа с Путиным якобы инициировала американская сторона. Президент США в беседе с российским диктатором подчеркнул важность скорейшего прекращения войны ради "восстановления экономического сотрудничества" и подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений.

Какого результата после этих разговоров стоит ожидать?

Примите участие в опросе на Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

Автор: 

Зеленский Владимир (24732) опрос (3036) путин владимир (32673) Трамп Дональд (8291)
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Топ комментарии
+2
Як почали лупити по Питеру, так хутин почав бігати до Трампа і шукати варіанти припинення
ОСЬ І СЛАБЕ МІСЦЕ ХУТИНА . Бо , коли лупили по туапсе , йому було байдуже.
Лупайте ту скелю у питере- нехай кощей здохне .
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05.07.2026 17:10 Ответить
+2
очікувати велике нікуя.
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05.07.2026 17:17 Ответить
+1
Особисто я думаю, що пуйло знову обдурить Трампа. А від дипломатії Зе я нічого доброго для України не чекаю. Добре, що хоч спілкувався по телефону та не поїхав до США, бо там його могли просто вигнати.
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05.07.2026 17:21 Ответить

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