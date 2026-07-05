Телефонная дипломатия: чего ожидать после разговоров Трампа с Зеленским и Путиным? Голосуйте в ТГ-канале Цензора

4 июля, в День Независимости США, американский лидер Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский назвал свой разговор с Трампом "очень хорошим". Лидеры обсудили ситуацию на фронте, дипломатические усилия по прекращению войны и договорились продолжить переговоры лично во время саммита НАТО в Анкаре.

В Кремле заявляют, что разговор Трампа с Путиным якобы инициировала американская сторона. Президент США в беседе с российским диктатором подчеркнул важность скорейшего прекращения войны ради "восстановления экономического сотрудничества" и подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений.

Какого результата после этих разговоров стоит ожидать?

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