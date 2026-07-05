Телефонна дипломатія: чого очікувати після розмов Трампа із Зеленським та Путіним? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

4 липня у День Незалежності США американський лідер Дональд Трамп провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський назвав свою розмову з Трампом "дуже доброю". Лідери обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля щодо припинення війни та домовилися продовжити переговори особисто під час саміту НАТО в Анкарі.

У Кремлі кажуть, що розмову Трампа з Путіним нібито ініціювала американська сторона. Президент США у розмові з російським диктатором наголосив на важливості якнайшвидшого припинення війни заради "відновлення економічної співпраці" та підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень.

Якого результату після цих розмов варто очікувати?

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