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Новини Розмова Трампа та Путіна Розмова Зеленського і Трампа
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Телефонна дипломатія: чого очікувати після розмов Трампа із Зеленським та Путіним? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

зеленський,путін,трамп

4 липня у День Незалежності США американський лідер Дональд Трамп провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський назвав свою розмову з Трампом "дуже доброю". Лідери обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля щодо припинення війни та домовилися продовжити переговори особисто під час саміту НАТО в Анкарі.

У Кремлі кажуть, що розмову Трампа з Путіним нібито ініціювала американська сторона. Президент США у розмові з російським диктатором наголосив на важливості якнайшвидшого припинення війни заради "відновлення економічної співпраці" та підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень.

Якого результату після цих розмов варто очікувати?

Візьміть участь в опитуванні на телеграм-каналі Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.

Автор: 

Зеленський Володимир (28256) опитування (2211) путін володимир (25562) Трамп Дональд (9036)
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Топ коментарі
+2
Як почали лупити по Питеру, так хутин почав бігати до Трампа і шукати варіанти припинення
ОСЬ І СЛАБЕ МІСЦЕ ХУТИНА . Бо , коли лупили по туапсе , йому було байдуже.
Лупайте ту скелю у питере- нехай кощей здохне .
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05.07.2026 17:10 Відповісти
+2
очікувати велике нікуя.
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05.07.2026 17:17 Відповісти
+1
Особисто я думаю, що пуйло знову обдурить Трампа. А від дипломатії Зе я нічого доброго для України не чекаю. Добре, що хоч спілкувався по телефону та не поїхав до США, бо там його могли просто вигнати.
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05.07.2026 17:21 Відповісти

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