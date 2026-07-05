Телефонна дипломатія: чого очікувати після розмов Трампа із Зеленським та Путіним? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора
4 липня у День Незалежності США американський лідер Дональд Трамп провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
Зеленський назвав свою розмову з Трампом "дуже доброю". Лідери обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля щодо припинення війни та домовилися продовжити переговори особисто під час саміту НАТО в Анкарі.
У Кремлі кажуть, що розмову Трампа з Путіним нібито ініціювала американська сторона. Президент США у розмові з російським диктатором наголосив на важливості якнайшвидшого припинення війни заради "відновлення економічної співпраці" та підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень.
Якого результату після цих розмов варто очікувати?
Візьміть участь в опитуванні на телеграм-каналі Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ОСЬ І СЛАБЕ МІСЦЕ ХУТИНА . Бо , коли лупили по туапсе , йому було байдуже.
Лупайте ту скелю у питере- нехай кощей здохне .