Зеленский: Есть данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у разведки есть информация о подготовке Россией нового массированного удара по Украине.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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РФ готовит очередной массированный удар

"Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина — сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет принести еще больше зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", — призвал глава государства.

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Обращение к партнерам относительно ПВО

Отдельно Зеленский обратился к партнерам Украины с призывом ускорить поставки средств противовоздушной обороны.

"Любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot'ов – это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше. У мира есть необходимое количество и качество ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и мире. Пожалуйста, будьте активны в решениях и защищайте жизнь. Ракеты для Patriot'ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot'ов, в Украине", - заявил он.

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