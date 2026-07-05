Зеленський: Є дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар

Президент Володимир Зеленський повідомив, що є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по Україні.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ готує черговий масований удар

"Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги", - закликав глава держави.

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Звернення до партнерів щодо ППО

Окремо Зеленськй звернувся до партнерів України із закликом пришвидшити постачання засобів протиповітряної оборони.

"Будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot’ів – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні", - заявив він.

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