УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10733 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Масований комбінований удар
4 912 64

Зеленський: Є дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар

Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по Україні.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ готує черговий масований удар 

"Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги", - закликав глава держави.

Читайте також: Росія не має наміру завершувати війну, ми готуємось до нових атак, - Зеленський

Звернення до партнерів щодо ППО

Окремо Зеленськй звернувся до партнерів України із закликом пришвидшити постачання засобів протиповітряної оборони.

"Будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot’ів – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні", - заявив він.

Читайте також: ППО 2 липня збила близько 90% російських дронів, проблемою залишається балістика, - Ігнат

Автор: 

Зеленський Володимир (28256) обстріл (34943) росія (70726)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
А ти куди готуєшся здриснути?
показати весь коментар
05.07.2026 20:36 Відповісти
+20
Жодної адекватної відповіді за минулий удар Зеленський не зробив, зате вже анонсує новий.
показати весь коментар
05.07.2026 20:37 Відповісти
+14
Опрос(без ТГ), где окажется Зеленский:
1. Анкара
2. Рим
3. Майями
Вариант Украина не рассматривается, бо не судьба...
показати весь коментар
05.07.2026 20:36 Відповісти

Завантаження...

 
 