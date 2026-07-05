РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4818 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
151 0

В Славянске в результате артобстрела ранена 18-летняя девушка

В Славянске ранена девушка

В Славянске Донецкой области вечером 5 июля в результате российского артиллерийского обстрела ранение получила 18-летняя девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрел вечером и его последствия

По словам Ляха, вечер воскресенья в городе был громким из-за обстрела.

"Вечер воскресенья, 5 июля, в Славянске был громким. Вражеская артиллерия повредила как минимум девять частных домов и три автомобиля", — отметил он.

В результате атаки ранения получила 18-летняя девушка. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме: погиб мужчина, есть раненые и разрушения.

Читайте: Россия атакует Украину вечером 5 июля, — Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

обстрел (33588) ранение (3400) атака (1686) Донецкая область (12564) Краматорский район (1304) Славянск (2748)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 