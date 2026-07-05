В Славянске в результате артобстрела ранена 18-летняя девушка

В Славянске Донецкой области вечером 5 июля в результате российского артиллерийского обстрела ранение получила 18-летняя девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.

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Обстрел вечером и его последствия

По словам Ляха, вечер воскресенья в городе был громким из-за обстрела.

"Вечер воскресенья, 5 июля, в Славянске был громким. Вражеская артиллерия повредила как минимум девять частных домов и три автомобиля", — отметил он.

В результате атаки ранения получила 18-летняя девушка. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме: погиб мужчина, есть раненые и разрушения.

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