У Слов’янську через артобстріл поранено 18-річну дівчину
У Слов’янську Донецької області ввечері 5 липня внаслідок російського артилерійського обстрілу поранення дістала 18-річна дівчина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Фейсбуці.
Обстріл увечері та наслідки
За словами Ляха, вечір неділі у місті був гучним через обстріл.
"Вечір неділі, 5 липня, у Словʼянську видався гучним. Ворожа артилерія пошкодила щонайменше дев’ять приватних будинків і три автівки", – зазначив він.
Унаслідок атаки поранення дістала 18-річна дівчина. Їй надають необхідну медичну допомогу.
Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по АЗС в Ізюмі: загинув чоловік, є поранені та руйнування.
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