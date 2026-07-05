У Слов’янську через артобстріл поранено 18-річну дівчину

У Слов’янську Донецької області ввечері 5 липня внаслідок російського артилерійського обстрілу поранення дістала 18-річна дівчина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Фейсбуці.

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Обстріл увечері та наслідки

За словами Ляха, вечір неділі у місті був гучним через обстріл.

"Вечір неділі, 5 липня, у Словʼянську видався гучним. Ворожа артилерія пошкодила щонайменше дев’ять приватних будинків і три автівки", – зазначив він.

Унаслідок атаки поранення дістала 18-річна дівчина. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по АЗС в Ізюмі: загинув чоловік, є поранені та руйнування.

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