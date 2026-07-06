Враг атаковал Киев "Цирконами", баллистикой и дронами: 11 погибших, пожары и разрушения (обновлено). ФОТО
В ночь на 6 июля российские оккупационные войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку на столицу Украины. Враг одновременно применил несколько видов вооружения, включая ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В Киеве зафиксированы масштабные разрушения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и мэр города Виталий Кличко.
"По состоянию на 5:20 число раненых составляет 24 человека.
Тем временем спасатели извлекли из-под завалов еще два тела. Таким образом, число жертв возросло до семи", - отметил Ткаченко.
Кличко сообщил, что среди пострадавших двое детей.
По состоянию на 7.17 количество погибших и пострадавших увеличилось.
"В настоящее время подтверждены 9 погибших и 46 пострадавших в результате российской атаки (в том числе пострадали пятеро детей).
К сожалению, это не окончательная информация. Работы по спасению людей еще продолжаются", - сообщил Ткаченко.
В 8:02 Офис Генерального прокурора сообщил о еще одной жертве российского террора.
"10 погибших, 46 пострадавших – Россия в очередной раз нанесла удары по жилым домам в Киеве.
Окончательное количество погибших и пострадавших устанавливается, продолжаются спасательные работы", - говорится в сообщении.
По информации Кличко, по состоянию на 8:30 в Киеве уже 11 жертв ночной атаки врага.
"Один раненый мужчина скончался утром в больнице", - говорится в сообщении.
Из 46 пострадавших, 27 - госпитализированы, в том числе трое детей.
Ткаченко также добавил, что наибольшим разрушениям подверглись Подольский, Дарницкий, Голосеевский и Оболонский районы столицы.
Самая сложная ситуация в Дарницком районе
В Дарницком районе обломки попали в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа. На верхних этажах оказались заблокированными люди. Спасатели эвакуировали 22 жителя, однако в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены два погибших. Работы по деблокированию людей продолжаются.
Кроме того, в этом же районе произошло возгорание на 23-м и 24-м этажах 30-этажного жилого дома. Из здания проводится эвакуация жильцов. Также зафиксировано попадание обломков в нежилые здания.
Разрушение жилых домов в Подольском районе
В Подольском районе обломки повредили несколько жилых домов. В одном из 21-этажных домов произошло частичное разрушение конструкций между третьим и четвертым этажами. Также зафиксировано разрушение и пожар в нежилом здании, где огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Кроме того, обломки упали на территорию гаражного кооператива.
Пожары на складах и в нежилой застройке
В Голосеевском районе возник пожар на территории нежилой застройки, а также загорелось складское помещение. В одном из мест падения обломков возгорание произошло на открытой территории.
В Оболонском районе в результате атаки загорелось складское здание, также зафиксировано попадание на территории нежилой застройки.
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