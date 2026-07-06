Массированная атака на Киев: спасатели ликвидируют последствия в нескольких районах. ВИДЕО+ФОТО

После ночной атаки России в Киеве продолжается ликвидация последствий. Разрушения жилых домов, пожары и поиски пострадавших зафиксированы в Подольском, Дарницком и Голосеевском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Попадания и разрушения многоэтажек

В Подольском районе произошло попадание в девятиэтажный жилой дом с последующим разрушением с 9-го по 5-й этажи. 17 человек выведены на свежий воздух, 28 - спасены с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается.

По другим адресам произошло возгорание обшивки крыши здания и лифтовой шахты на крыше. Частичное разрушение на крыше 19-этажного дома, горят автомобили во дворе жилого дома, а также зафиксировано падение обломков на уровне 16 этажа 25-этажного жилого дома.

Кроме того, продолжается поиск пострадавших в 21-этажном жилом доме, где произошло обрушение с 2 по 5 этажи.

Пожары в жилых комплексах и нежилых зданиях

В Дарницком районе на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов произошло падение обломков на уровне 4-го этажа, а в другом - пожар в квартирах площадью 150 кв. м. Также сообщается о пожаре в расположенном по соседству гаражном кооперативе.

По другому адресу в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание на этажах с 23 по 25.

В Голосеевском районе, по предварительным данным, в результате атаки горит нежилое здание.

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Ликвидация последствий вражеской атаки

















