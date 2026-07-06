Масована атака на Київ: рятувальники ліквідовують наслідки в кількох районах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Після нічної атаки Росії у Києві триває ліквідація наслідків. Руйнування житлових будинків, пожежі та пошук постраждалих зафіксовані у Подільському, Дарницькому та Голосіївському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Влучання та руйнування багатоповерхівок
У Подільському районі сталося влучання в житлову дев'ятиповерхівку з послідуючим руйнуванням з 9 по 5 поверхи. 17 людей виведено на свіже повітря, 28 - врятовано з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває.
За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку.
Крім того, триває пошук потерпілих у 21- поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи.
Загоряння у житлових комплексах та нежитлових будівлях
У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4 поверху, а в іншому - пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляється про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі.
За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.
У Голосіївському районі попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.
Ліквідація наслідків ворожої атаки
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