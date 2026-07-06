В Киеве ракета упала на детскую площадку во время ночной атаки РФ
В Киеве во время очередной российской атаки ракета упала на территории детской площадки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Реальный Киев".
Удар пришелся вблизи жилых домов. Сам боеприпас упал рядом с жилой застройкой.
Место падения ракеты осматривают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.
Массированный удар 6 июля
В ночь на 6 июля 2026 года Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В столице действовали силы ПВО, однако из-за падения обломков и прямых попаданий зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, на верхних этажах оказались заблокированными люди. Также повреждены гаражи, возникли пожары, зафиксировано падение обломков.
По состоянию на утро известно о семи погибших и как минимум 24 раненых. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может меняться.
Помимо столицы, в результате ночной атаки пострадала и Киевская область. Там погиб один человек, ещё десять получили ранения. Разрушениям подверглись жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты.
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