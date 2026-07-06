У Києві ракета впала на дитячому майданчику під час нічної атаки РФ. ВIДЕО

У Києві під час чергової російської атаки ракета впала на території дитячого майданчика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Реальний Київ".

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Удар припав поблизу житлових будинків. Сам боєприпас упав біля житлової забудови.

Місце падіння ракети оглядають екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється.

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Масований удар 6 липня

У ніч проти 6 липня 2026 року Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. У столиці працювали сили ППО, однак через падіння уламків і прямі влучання зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, на верхніх поверхах були заблоковані люди. Також пошкоджено гаражі, виникли пожежі, зафіксовано падіння уламків.

Станом на ранок відомо про семеро загиблих та щонайменше 24 поранених. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих може змінюватися.

Окрім столиці, внаслідок нічної атаки постраждала й Київська область. Там загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємства та інші цивільні об'єкти.