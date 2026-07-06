Враг наступает на Славянском и Покровском направлениях. За сутки на фронте произошло 256 боевых столкновений, - Генштаб. КАРТА

Российские захватчики продолжают наносить наибольшее количество ударов на восточном, южном и северо-восточном направлениях: в частности, на Южно-Слобожанском, Славянском, Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 256 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 96 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 292 управляемые авиабомбы. Кроме того, он применил 8825 дронов-камикадзе и осуществил 2913 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 — из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Уланово и Товстодубово Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг дважды штурмовал позиции Сил обороны. В то же время агрессор нанёс один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 48 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Старицы и Вильчи, а также в направлении Лимана, Радьковки, Хатнего, Избицкого и Шевьяковки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового и Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки и Диброва, а также в направлении Грековки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 33 штурмовых действия, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука и Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки.

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На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

В районах населенных пунктов Русин Яр, Плещиевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка и в направлении Александро-Шультыного и Степановки на Константиновском направлении враг совершил шестнадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили тридцать атак. Враг проявлял активность вблизи Белицкого, Новоалександровки и Сергеевки, а также в направлении Мирного, Новопавловки, Шевченко, Котлино, Новоподогородного, Кучерова Яра, Вольного, Нового Донбасса, Дорожного, Гришино и Удачного.

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На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлении населенных пунктов Воскресенка, Новогригоровка, Александроград и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 21 раз. Враг пытался продвинуться вблизи Рыбного, Зализнычного и Новоселовки, а также в направлениях Чаривного, Привольного, Горького, Рождественки и Копаней.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четырнадцать районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийские системы.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также были уничтожены семь танков, шестнадцать боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, реактивная система залпового огня, три средства противовоздушной обороны, двенадцать наземных робототехнических комплексов, три ракеты, 1979 беспилотных летательных аппаратов, 580 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.