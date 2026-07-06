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Новости Костюк выиграла турнир
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Украинская теннисистка Костюк впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона-2026.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию матча.

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В 1/8 финала украинка обыграла американку Эшлин Крюгер в двух сетах за 1 час и 23 минуты: 6:4, 6:4.

Счёт личных встреч соперниц - 1:1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теннисистка Костюк проиграла в полуфинале "Ролан Гаррос-2026"

В дебютном четвертьфинале Уимблдонского турнира Марта сразится либо с Жасмин Паолини, либо с Александрой Эалой.

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