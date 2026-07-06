Українська тенісистка Костюк уперше в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу Вімблдона

Українська тенісистка Марта Костюк вперше пробилася до чвертьфіналу Вімблдона-2026.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на транляцію матчу.

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В 1/8 фіналу українка переграла американку Ешлін Крюгер у двох сетах за 1 годину та 23 хвилини: 6:4, 6:4.

Рахунок очних зустрічей суперниць - 1:1.

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У дебютному чвертьфіналі Вімблдонського турніру Марта побореться або з Жасмін Паоліні, або з Александрою Еалою.