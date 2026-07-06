1 292 3
Українська тенісистка Костюк уперше в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу Вімблдона
Українська тенісистка Марта Костюк вперше пробилася до чвертьфіналу Вімблдона-2026.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на транляцію матчу.
В 1/8 фіналу українка переграла американку Ешлін Крюгер у двох сетах за 1 годину та 23 хвилини: 6:4, 6:4.
Рахунок очних зустрічей суперниць - 1:1.
У дебютному чвертьфіналі Вімблдонського турніру Марта побореться або з Жасмін Паоліні, або з Александрою Еалою.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль