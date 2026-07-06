РФ с утра наносит удары по газодобывающим объектам "Нафтогаза" на Харьковщине: пострадал работник

Российские оккупанты с утра массированно атакуют газодобывающие объекты "Нафтогаза" в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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"В результате удара на одном из объектов возник пожар. К сожалению, пострадал один работник. Ему оказали домедицинскую помощь, сейчас он госпитализирован.



Через некоторое время россияне нанесли повторный удар, пытаясь причинить еще большие разрушения", — говорится в сообщении.

По данным компании, в настоящее время обстрел продолжается, персонал находится в укрытии.

"Оценка последствий будет проведена после отбоя воздушной тревоги в регионе.



Работа атакованного объекта остановлена", — подытожили там.

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