РФ с утра наносит удары по газодобывающим объектам "Нафтогаза" на Харьковщине: пострадал работник
Российские оккупанты с утра массированно атакуют газодобывающие объекты "Нафтогаза" в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
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"В результате удара на одном из объектов возник пожар. К сожалению, пострадал один работник. Ему оказали домедицинскую помощь, сейчас он госпитализирован.
Через некоторое время россияне нанесли повторный удар, пытаясь причинить еще большие разрушения", — говорится в сообщении.
По данным компании, в настоящее время обстрел продолжается, персонал находится в укрытии.
"Оценка последствий будет проведена после отбоя воздушной тревоги в регионе.
Работа атакованного объекта остановлена", — подытожили там.
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