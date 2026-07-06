Рашисти від ранку б’ють по газовидобувних об’єктах Нафтогазу на Харківщині: постраждав працівник

Російські окупанти від ранку масовано атакують газовидобувні об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Унаслідок удару на одному з об’єктів виникла пожежа. На жаль, постраждав один працівник. Йому надали домедичну допомогу, наразі він госпіталізований.



Через деякий час росіяни завдали повторного удару, намагаючись спричинити ще більші руйнування", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, наразі обстріл триває, персонал знаходиться в укритті.

"Оцінка наслідків буде проведена після відбою повітряної тривоги в регіоні.



Роботу атакованого об’єкта зупинено", - підсумували там.

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