Рашисти від ранку б’ють по газовидобувних об’єктах Нафтогазу на Харківщині: постраждав працівник
Російські окупанти від ранку масовано атакують газовидобувні об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Унаслідок удару на одному з об’єктів виникла пожежа. На жаль, постраждав один працівник. Йому надали домедичну допомогу, наразі він госпіталізований.
Через деякий час росіяни завдали повторного удару, намагаючись спричинити ще більші руйнування", - йдеться в повідомленні.
За даними компанії, наразі обстріл триває, персонал знаходиться в укритті.
"Оцінка наслідків буде проведена після відбою повітряної тривоги в регіоні.
Роботу атакованого об’єкта зупинено", - підсумували там.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль