Россияне нанесли ракетный удар по Очаковской громаде: ранен мужчина
6 июля российские войска нанесли ракетный удар по Очаковской громаде в Николаевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.
"Россияне нанесли удар по Очаковской громаде, предположительно, авиационными ракетами", — говорится в сообщении.
- В результате атаки ранен 61-летний мужчина, он госпитализирован.
- Повреждено здание в рекреационной зоне.
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