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Новости Обстрелы Николаевщины
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Россияне нанесли ракетный удар по Очаковской громаде: ранен мужчина

Николаевская область

6 июля российские войска нанесли ракетный удар по Очаковской громаде в Николаевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

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"Россияне нанесли удар по Очаковской громаде, предположительно, авиационными ракетами", — говорится в сообщении.

  • В результате атаки ранен 61-летний мужчина, он госпитализирован.
  • Повреждено здание в рекреационной зоне.

Читайте: Сутки в Николаевской области: атаки дронами, один человек погиб, семеро ранены

Автор: 

Николаевская область (2331) Очаков (99) Николаевский район (217)
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