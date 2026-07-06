Росіяни завдали ракетного удару по Очаківській громаді: поранено чоловіка
Російські війська 6 липня завдали ракетного удару по Очаківській громаді на Миколаївщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
"росіяни завдали удару по Очаківській громаді, попередньо, авіаційними ракетами", - ідеться в повідомленні.
- Внаслідок атаки поранено 61-річного чоловіка, його госпіталізовано.
- Пошкоджено будівлю в рекреаційній зоні.
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