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Новини Обстріли Миколаївщини
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Росіяни завдали ракетного удару по Очаківській громаді: поранено чоловіка

Миколаївщина

Російські війська 6 липня завдали ракетного удару по Очаківській громаді на Миколаївщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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"росіяни завдали удару по Очаківській громаді, попередньо, авіаційними ракетами", - ідеться в повідомленні.

  • Внаслідок атаки поранено 61-річного чоловіка, його госпіталізовано.
  • Пошкоджено будівлю в рекреаційній зоні.

Читайте: Доба на Миколаївщині: атаки дронами, загинула людина, семеро поранені

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Миколаївська область (2488) Очаків (214) Миколаївський район (227)
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