Зеленский об отказе от ядерного оружия: Украина стала "частью клуба", на который можно напасть

После отказа от ядерного оружия в 1996 году Украина лишилась фактора сдерживания, который заставляет потенциального агрессора воздерживаться от нападения.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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О ядерном оружии

Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина "не была готова" к перехвату баллистических ракет, поскольку программы противоракетной обороны советских времен оставались под контролем Москвы.

Он связал это с принятым в прошлом решением страны передать ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада и России.

"Без ядерного оружия вы больше не являетесь частью клуба, на который другие боятся напасть. Зато вы становитесь частью клуба, на который могут напасть",— говорит он.

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О ПВО

Глава государства назвал "главной слабостью" Украины недостаток средств противоракетной и противовоздушной обороны.

"Остается лишь одна неизвестная. К сожалению, это противоракетная оборона. Это наша самая большая слабость", – отметил он.

Зеленский отметил, что перехватчики PAC-3 для систем Patriot иногда поступают "буквально за день до масштабной атаки". Лидер страны добавил, что одним из возможных решений является получение лицензии на производство ракет для систем Patriot. Он будет говорить об этом на саммите НАТО.

Президент также выразил уверенность, что Украина способна победить, если партнеры и в дальнейшем будут финансово поддерживать страну, а украинские военные будут удерживать фронт.

Также президент отметил, что способность Украины производить и развертывать дальнобойные беспилотники изменила ход войны, позволив Киеву наносить удары по военным и энергетическим объектам все глубже внутри России, "ослабляя военную машину Москвы".

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