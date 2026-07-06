Зеленський про відмову від ядерної зброї: Україна стала "частиною клубу", на який можна напасти

Після відмови від ядерної зброї у 1996 році Україна втратила фактор стримування, який змушує потенційного агресора утримуватися від нападу.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Про ядерну зброю

Зеленський розповів, що на початку російського повномасштабного вторгнення 2022 року Україна "не була готова" до перехоплення балістики, бо програми протиракетної оборони радянських часів залишалися під контролем Москви.

Він пов'язав це з рішенням у минулому країни віддати ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу та Росії.

"Без ядерної зброї ви більше не є частиною клубу, на який інші бояться нападати. Натомість ви стаєте частиною клубу, на який можуть напасти", – каже він.

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Про ППО

Глава держави назвав "головною слабкістю" України нестачу засобів антибалістичної протиповітряної оборони.

"Залишається лише одна невідома. На жаль, це протиракетна оборона. Це наша найбільша слабкість", – зазначив він.

Зеленський зазначив, що перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot іноді надходять "буквально за день до масштабної атаки". Лідер країни додав, що одним із можливих рішень є отримання ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Він говоритиме про це на саміті НАТО.

Президент також висловив упевненість, що Україна здатна перемогти, якщо партнери й надалі фінансово підтримуватимуть країну, а українські військові утримуватимуть фронт.

Також президент зазначив, що здатність України виробляти та розгортати далекобійні безпілотники трансформувала війну, дозволивши Києву завдавати ударів по військових та енергетичних об'єктах все глибше всередині Росії, "притупляючи військову машину Москви".

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