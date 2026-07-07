Сибига обсудил с главой МИД Греции ситуацию в сфере безопасности и укрепление оборонного потенциала Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Греции Георгосом Герапетритисом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в социальной сети X.
Переговоры по вопросам безопасности и оборонной поддержки Украины
В ходе беседы стороны обсудили последние события в сфере безопасности, а также массированный ночной удар России по Украине.
Особое внимание дипломаты уделили вопросу укрепления оборонного потенциала Украины.
Кроме того, собеседники затронули тему текущего двустороннего сотрудничества между Украиной и Грецией.
- Напомним, ранее Греция поддержала восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры, который был поврежден во время российской атаки 15 июня.
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