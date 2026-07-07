Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 412 250 человек (+1 200 за сутки), 12 097 танков, 45 508 артиллерийских систем, 24 899 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 412 250 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава / personnel – около 1 412 250 (+1 200) человек / persons

танков – 12 097 (+9) шт.

боевых бронированных машин – 24 899 (+5) шт.

артиллерийских систем – 45 508 (+57) шт.

РСЗО – 1 917 (+0) ед.

средства ПВО – 1 478 (+5) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 848 (+15) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 394 846 (+2 129) шт.

крылатые ракеты – 4 887 (+37) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 117 085 (+399) шт.

специальная техника – 4 394 (+5) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правнук Брежнева, попавший в плен к ВСУ, рассказал, почему поехал на войну: "Хотел увидеть нацистов"