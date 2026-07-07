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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 412 250 человек (+1 200 за сутки), 12 097 танков, 45 508 артиллерийских систем, 24 899 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 412 250 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава / personnel – около 1 412 250 (+1 200) человек / persons
  • танков – 12 097 (+9) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 899 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 45 508 (+57) шт.
  • РСЗО – 1 917 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 478 (+5) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 848 (+15) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 394 846 (+2 129) шт.
  • крылатые ракеты – 4 887 (+37) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 117 085 (+399) шт.
  • специальная техника – 4 394 (+5) ед.

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Потери противника по состоянию на утро 7 июля

Автор: 

армия РФ (23239) Генштаб ВС (8302) ликвидация (4432) уничтожение (10173)
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