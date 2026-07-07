Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 412 250 осіб (+1 200 за добу), 12 097 танків, 45 508 артсистем, 24 899 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 412 250 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу / personnel – близько 1 412 250 (+1 200) осіб / persons
- танків – 12 097 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 24 899 (+5) од.
- артилерійських систем – 45 508 (+57) од.
- РСЗВ – 1 917 (+0) од.
- засоби ППО – 1 478 (+5) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 848 (+15) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 394 846 (+2 129) од.
- крилаті ракети – 4 887 (+37) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 117 085 (+399) од.
- спеціальна техніка – 4 394 (+5) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль