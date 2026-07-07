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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 412 250 осіб (+1 200 за добу), 12 097 танків, 45 508 артсистем, 24 899 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 412 250 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу / personnel – близько 1 412 250 (+1 200) осіб / persons
  • танків – 12 097 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 24 899 (+5) од.
  • артилерійських систем  – 45 508 (+57) од.
  • РСЗВ – 1 917 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 478 (+5) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 848 (+15) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 394 846 (+2 129) од.
  • крилаті ракети – 4 887 (+37) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 117 085 (+399) од.
  • спеціальна техніка – 4 394 (+5) од.

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Втрати ворога станом на ранок 7 липня

Автор: 

армія рф (21459) Генштаб ЗС (8614) ліквідація (4821) знищення (10492)
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