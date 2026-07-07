Собянин заявил об атаке более 430 беспилотников на Москву и Московскую область

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 7 июля на Москву и Московскую область якобы напали более 430 беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

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По словам Собянина, сообщения о работе российской противовоздушной обороны начали поступать около 02:40. В течение ночи он информировал о якобы уничтожении беспилотников, а утром заявил, что в целом в направлении Московского региона летело более 430 дронов.

"С вечера до 6 утра в направлении Московской области пролетело более 430 беспилотников. Большая часть из них была обезврежена силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА были уничтожены при приближении к Москве", - утверждает мэр российской столицы.

В нескольких сообщениях Собянин также заявлял о падении обломков после работы систем ПВО.

По информации Минобороны РФ, российские регионы атаковали 452 украинских беспилотника. Как заявляют российские СМИ, эта атака на Москву стала крупнейшей за последние два года.

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