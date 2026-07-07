Собянін заявив про атаку понад 430 безпілотників на Москву та Московську область
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч на 7 липня Москву та Московську область нібито атакували понад 430 безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
За словами Собяніна, повідомлення про роботу російської протиповітряної оборони почали надходити близько 02:40. Впродовж ночі він інформував про нібито знищення безпілотників, а вранці заявив, що загалом у напрямку Московського регіону летіло понад 430 дронів.
"З вечора до 6-ї ранку в напрямку Московської області пролетіло понад 430 безпілотників. Більшу частину з них було знешкоджено силами ППО на далеких підступах. 36 ворожих БПЛА було знищено під час наближення до Москви", – стверджує мер російської столиці.
У кількох повідомленнях Собянін також заявляв про падіння уламків після роботи систем ППО.
За інформацією міноборони РФ російські регіони атакували 452 українські безпілотники. Як заявлять російські ЗМІ, ця атака на Москву стала найбільшою за останні два роки.
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