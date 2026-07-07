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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Собянін заявив про атаку понад 430 безпілотників на Москву та Московську область

Москву атакували дрони

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч на 7 липня Москву та Московську область нібито атакували понад 430 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За словами Собяніна, повідомлення про роботу російської протиповітряної оборони почали надходити близько 02:40. Впродовж ночі він інформував про нібито знищення безпілотників, а вранці заявив, що загалом у напрямку Московського регіону летіло понад 430 дронів.

"З вечора до 6-ї ранку в напрямку Московської області пролетіло понад 430 безпілотників. Більшу частину з них було знешкоджено силами ППО на далеких підступах. 36 ворожих БПЛА було знищено під час наближення до Москви", – стверджує мер російської столиці.

У кількох повідомленнях Собянін також заявляв про падіння уламків після роботи систем ППО.

За інформацією міноборони РФ російські регіони атакували 452 українські безпілотники. Як заявлять російські ЗМІ, ця атака на Москву стала найбільшою за останні два роки.

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безпілотник БпЛА (6082) москва (1394) Московська область РФ (1)
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Топ коментарі
+4
Треба знищувати перш за все рашиський експортний потенціал ,а саме трубопроводи, компресорні станції що йдуть від ямала до портів на Балтиці і новорсійська захистити його в рашистів ППО не вистачить.
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07.07.2026 09:05 Відповісти
+3
Росіяни знову взимку будуть завдавати нам ударів, з метою знищити нам інфраструктуру. Треба показати їм вже зараз, що їх інфраструктурі в москві також буде кінець і вони замерзатимуть ще більше, бо в них морози сильніше. Тоді може вони зменшать своє бажання знищити інфраструктуру нам. Але це не точно. Бо вони керуються не логікою, а сатаною. Безбожники.
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07.07.2026 08:51 Відповісти
+3
Просто арифметика:
Вартість фанерного літачка FP-1 більше 55 тис. доларів.
Вартість однієї балістичної ракети типу Іскандер 2,5-3 млн. доларів.
500 фанерних літачків - 10 ракет.
Запитання: який результат роботи 500 фанерних літачків і 10 штук балістичної ракети?
Відповідь: виробництво балістики то не зелений бізнес, бабла тут не зістрижеш... тому й...
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07.07.2026 08:51 Відповісти

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