РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11987 посетителей онлайн
Новости
218 0

Россия атаковала Украину 123 дронами: ПВО обезвредила 108 целей, - Воздушные силы

В ночь на 7 июля Россия атаковала Украину 123 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 108 целей, зафиксировано попадание в 10 локациях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что враг запустил ударные БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), Гербера, Италмас, а также дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений:

  • Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово - РФ;
  • Донецк - ВОТ;
  • Чауда - ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько БПЛА ликвидировала ПВО 7 июля

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 10 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 5 точках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты истребителей уничтожили пункт базирования российских операторов БПЛА прямым попаданием авиабомбы. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5422) ПВО (3813) Воздушные силы (3202)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 