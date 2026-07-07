Россия атаковала Украину 123 дронами: ПВО обезвредила 108 целей, - Воздушные силы

В ночь на 7 июля Россия атаковала Украину 123 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 108 целей, зафиксировано попадание в 10 локациях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Отмечается, что враг запустил ударные БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), Гербера, Италмас, а также дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений:

Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово - РФ;

Донецк - ВОТ;

Чауда - ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 10 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 5 точках.

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