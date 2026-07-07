Росія атакувала Україну 123 дронами: ППО знешкодила 108 цілей, - Повітряні сили

У ніч на 7 липня Росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знищили або подавили 108 цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Зазначається, що ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків:

Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово – РФ;

Донецьк – ТОТ;

Чауда – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО?

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

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