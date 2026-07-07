Росія атакувала Україну 123 дронами: ППО знешкодила 108 цілей, - Повітряні сили
У ніч на 7 липня Росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знищили або подавили 108 цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків:
- Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово – РФ;
- Донецьк – ТОТ;
- Чауда – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Будь ласка, зачекайте...
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