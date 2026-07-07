Зеленский о Крымской операции: Мы замедлили милитаризацию оккупированного полуострова

Некоторое время назад Силы обороны начали Крымскую операцию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удары по военной инфраструктуре и логистике РФ

По его словам, речь идет о дипстрайке и мидлстрайке.

"Мы замедляли милитаризацию оккупированного Россией нашего полуострова. Военные базы, склады, ПВО, все площадки, с которых взлетают самолеты, откуда мы получаем ракетные удары, и логистика. Мы перекрыли логистику и взяли под контроль топливно-энергетический комплекс. Мы показали, что такое оперативно контролировать небо в конкретной точке, в конкретное время", - отметил Зеленский.

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Контроль над небом и давление на российский бизнес

"В Крым мы перешли после Новороссийска, после многих различных наших ответных ударов по энергетике самой Российской Федерации, по портовой инфраструктуре, там, где они зарабатывают на энергетике деньги, а затем тратят их на военные базы и на свое военное производство. "Русский" бизнес начал понимать, что они не выиграют войну. И они теряют и время, и деньги, и, если честно, они потеряют надежду, потому что у многих из них была надежда захватить нас", - добавил глава государства.

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