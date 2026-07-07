Зеленський про Кримську операцію: Ми уповільнили мілітаризацію окупованого півострова
Деякий час Сили оборони почали Кримську операцію.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський ів нтервʼю для Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по військовій інфраструктурі та логістиці РФ
За його словами, йдеться про дипстрайк та мідлстрайк.
"Ми уповільнювали мілітаризацію окупованого Росією нашого півострова. Військові бази, склади, ППО, всі майданчики, з яких злітають літаки, звідки ми отримуємо удари ракет, і логістика. Ми перекрили логістику і взяли під контроль паливно-енергетичний комплекс. Ми показали, що таке операційно контролювати небо в конкретній точці, в конкретний час", - зазначив Зеленський.
Контроль неба та тиск на російський бізнес
"У Крим ми перейшли після Новоросійська, після багатьох різних наших відповідних ударів по енергетиці самої Російської Федерації, по портовій інфраструктурі, там, де вони заробляють на енергетиці гроші, потім витрачають на військові бази і на їхнє військове виробництво. "Рускій" бізнес почав розуміти, що вони не виграють війну. І вони втрачають і час, і гроші, і, якщо чесно, вони втратять надію, тому що у багатьох із них була надія, щоб нас захопити", - додав глава держави.
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