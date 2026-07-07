Девять городов и три района: в оккупированном Крыму масштабно отключили воду, - СМИ

В временно оккупированном Крыму 7 июля произошло масштабное отключение водоснабжения. Без воды остались жители девяти городов и трёх районов полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Крим" со ссылкой на оккупационное предприятие "Вода Крыма".

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По информации оккупационных властей, водоснабжение отсутствует в части Симферополя, Феодосии, Саках, Армянске, Яны Капу (Красноперекопске), Керчи, Евпатории, Джанкое и Белогорске.

Кроме того, без воды остались жители Белогорского, Курманского и Джанкойского районов.

Оккупационные власти заявляют, что причиной масштабных отключений стали аварийно-ремонтные работы.

Напомним, днем ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал жителей временно оккупированного Крыма срочно сделать запасы питьевой воды, продуктов питания, лекарств, свечей, портативных зарядных устройств, фонариков, батареек и других автономных источников питания как минимум на два-три месяца.

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