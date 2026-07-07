Дев’ять міст і три райони: в окупованому Криму масштабно відключили воду, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму 7 липня масштабно відключили водопостачання. Без води залишилися жителі дев'яти міст і трьох районів півострова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Суспільне Крим" із посиланням на окупаційне підприємство "Вода Криму".

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За інформацією окупаційної сторони, водопостачання відсутнє у частині Сімферополя, Феодосії, Саках, Армянську, Яни Капу (Красноперекопську), Керчі, Євпаторії, Джанкої та Білогірську.

Крім того, без води залишилися жителі Білогірського, Курманського та Джанкойського районів.

Окупаційна влада заявляє, що причиною масштабних відключень стали аварійно-ремонтні роботи.

Нагадаємо, днем раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав жителів тимчасово окупованого Криму терміново зробити запаси питної води, продуктів харчування, ліків, свічок, павербанків, ліхтариків, батарейок та інших автономних джерел живлення щонайменше на два-три місяці.

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