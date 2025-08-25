УКР
1 379 23

Донбас без води: літня жінка черпає її з калюжі. ВIДЕО

Критична ситуація з водопостачанням склалася у Центрально-Міському районі Макіївки, що на тимчасово окупованій Донеччині.

У мережі з’явилося відео, де літня жінка з візочком набирає воду з калюжі, яка витікає просто з асфальту, повідомляє Цензор.НЕТ. Автор припускає, що джерелом є пошкоджений водогін, адже вода з-під землі тече безконтрольно. Місцеві мешканці змушені шукати воду будь-де, адже централізоване постачання або відсутнє, або здійснюється нерегулярно. Автор також зауважує: вода в Макіївці тече всюди, крім місць, де вона справді потрібна. 

криза (439) Макіївка (111) Донбас (22363) Донецька область (9410) вода (1197) Донецький район (27)
+6
Да-аамбаасс нізавісім!!!
25.08.2025 20:37 Відповісти
25.08.2025 20:37 Відповісти
+4
Навіщо вода зате "русский мир" прийшов ,пам'ятаю як 2014 році донбасівське бидло і гопота кричало расея ,за що боролись на те напоролись ,це вже яким треба бути кінченим дебілом треба бути бачучи в що росія перетворила абхазію і придністров'я,а в 2012 році Донецьк приймав ЧЄ з футболу.
25.08.2025 20:41 Відповісти
25.08.2025 20:41 Відповісти
+3
Тєперь хоть камні с неба
25.08.2025 20:37 Відповісти
25.08.2025 20:37 Відповісти
ПУТІН ВВЄДИ!! ввьол!
25.08.2025 20:33 Відповісти
25.08.2025 20:33 Відповісти
"да хоть камні с нєба!!".....

дочекайтеся на Фламінго з неба...якщо арахамії з єрмачками не вкрадуть гроші....
25.08.2025 20:44 Відповісти
25.08.2025 20:44 Відповісти
То радійте що калюжа є бо могло б її камінням з неба засипати...
25.08.2025 20:37 Відповісти
25.08.2025 20:37 Відповісти
Кінострічка "Афоня" стала реальністю. Тільки у фільми вода в підвалі, а тут на вулиці:

- А это тебе не вода, папаша? Да тут разряд ГТО сдать можно!!!
25.08.2025 20:37 Відповісти
25.08.2025 20:37 Відповісти
Тєперь хоть камні с неба
25.08.2025 20:37 Відповісти
25.08.2025 20:37 Відповісти
Да-аамбаасс нізавісім!!!
25.08.2025 20:37 Відповісти
25.08.2025 20:37 Відповісти
"Да-аамбаасс нізавісім!!!"- кричали ахметови з Лондону....
25.08.2025 20:47 Відповісти
25.08.2025 20:47 Відповісти
да, ситуация там катастрофическая с водой, читал недавно даже путлеровская пропагандистка монтян уже не выдержала и вместе с жителями составила письмо в кремль на имя путлера что донбасс обманули и по сути происходит геноцид. В итоге донбасс оказался отыграной картой и раше он уже тоже не нужен, выжженая земля будет откуда уедут практически все
25.08.2025 20:38 Відповісти
25.08.2025 20:38 Відповісти
Про подібні сітуйовини постійно у громадянській обороні.
25.08.2025 20:48 Відповісти
25.08.2025 20:48 Відповісти
..аж сльози течуть рікою.... Так шкода донбасят...що й пити і їсти не можна....)))
25.08.2025 20:41 Відповісти
25.08.2025 20:41 Відповісти
Навіщо вода зате "русский мир" прийшов ,пам'ятаю як 2014 році донбасівське бидло і гопота кричало расея ,за що боролись на те напоролись ,це вже яким треба бути кінченим дебілом треба бути бачучи в що росія перетворила абхазію і придністров'я,а в 2012 році Донецьк приймав ЧЄ з футболу.
25.08.2025 20:41 Відповісти
25.08.2025 20:41 Відповісти
Не літня жінка,а праваславная блудніца))
25.08.2025 20:43 Відповісти
25.08.2025 20:43 Відповісти
А кажуть води нема. Зважаючи на відео, її нема куди подіти.
25.08.2025 20:45 Відповісти
25.08.2025 20:45 Відповісти
Камені з неба побили водогін.
25.08.2025 20:48 Відповісти
25.08.2025 20:48 Відповісти
Лайфхак для жителей молодых республик

25.08.2025 20:54 Відповісти
25.08.2025 20:54 Відповісти
Коровка має пити воду вдосталь. Інакше ніяк
25.08.2025 21:04 Відповісти
25.08.2025 21:04 Відповісти
Ось що робить з людьми
кремлівська пропаганда,
вони вірили в руssкій мір,
який відкинув регіон на
десятки років назад.
25.08.2025 20:55 Відповісти
25.08.2025 20:55 Відповісти
Dumbass forever 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
25.08.2025 20:57 Відповісти
25.08.2025 20:57 Відповісти
Чєл міг зупинитися, з радіатора води їй налити...
25.08.2025 20:58 Відповісти
25.08.2025 20:58 Відповісти
Дощі пішли, розумні дамбасяни водичку зібрали
25.08.2025 21:02 Відповісти
25.08.2025 21:02 Відповісти
це при Україні шахтарі по Хрещатику шоломами стукали, при Україні донбасяо казали "що вони горді та незламні" А на справді раби, ще гірші за кацапів
25.08.2025 21:02 Відповісти
25.08.2025 21:02 Відповісти
-- зато бамбас кАрміл всєх хахлов,,,, --- Ми це Пам'ятаємо, пийте блєть не захлинитеся!(.
25.08.2025 21:08 Відповісти
25.08.2025 21:08 Відповісти
Це вибір дамбасу. Вони ''кормили'' не тільки всю Україну, в і Європу...а бидло повірило в ці побрехеньки і покликали ''русский мир''. Мабуть зараз бідолаги європейці голодують без клрмільців даунбасу.
25.08.2025 21:09 Відповісти
25.08.2025 21:09 Відповісти
 
 