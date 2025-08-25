Донбас без води: літня жінка черпає її з калюжі. ВIДЕО
Критична ситуація з водопостачанням склалася у Центрально-Міському районі Макіївки, що на тимчасово окупованій Донеччині.
У мережі з’явилося відео, де літня жінка з візочком набирає воду з калюжі, яка витікає просто з асфальту, повідомляє Цензор.НЕТ. Автор припускає, що джерелом є пошкоджений водогін, адже вода з-під землі тече безконтрольно. Місцеві мешканці змушені шукати воду будь-де, адже централізоване постачання або відсутнє, або здійснюється нерегулярно. Автор також зауважує: вода в Макіївці тече всюди, крім місць, де вона справді потрібна.
