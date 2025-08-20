Тіла двох окупантів дрейфують річкою на Сумщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів ліквідованих поблизу села Кіндратівка на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що двоє росіян розпласталися на річковому плесі і дрейфують за течією.

"Російські військовослужбовці зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ під час водних процедур в районі населеного пункту Кіндратівка, Сумська область", - пише у коментарі автор публікації.

