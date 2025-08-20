Тіла двох окупантів дрейфують річкою на Сумщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів ліквідованих поблизу села Кіндратівка на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що двоє росіян розпласталися на річковому плесі і дрейфують за течією.
"Російські військовослужбовці зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ під час водних процедур в районі населеного пункту Кіндратівка, Сумська область", - пише у коментарі автор публікації.
"Пропаганду" дивляться люди з конкретно уже налаштованими мізками... І ти їх не переробиш... Я у 2019-му, одному телепню, з технікумом за плечима, казав: "Зеленський - це біда для України... Він розвалить державу, і приведе в Україну війну...". Рік тому питаю: "І хто правим виявився?" У відповідь чую: "Так Порошенко-б здався через три дні! А Зеленський воює...".
От і все...
Найкраща НАША пропаганда - не оті плаваючі у воді, чи гниючі у траві, трупи кацапів. Головне - "похоронки" та гроби, які приходять у "расейские дярьовни"... А ці відео - лише додаткове підтвердження...
1. Ті, що розуміють... (12-15 %...)
2. Ті, що розуміють, якщо їм пояснюють (70-75 %...)
2. Ті що не розуміють і розуміть не хочуть... (решта)
І що робить далі? Хочеш "пропагандувать"? Та будь ласка... От тільки і це треба робить обережно, і з розумом... Он, Фаріон "пропагандувала" - аж з "трусів вискакувала"... А своєю дурною "пропагандою" відіпхнула від "українства" навіть тих, хто був згоден стать "українцем за мисленням"...