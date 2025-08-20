УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10221 відвідувач онлайн
Новини Відео Бої на Курщині та Сумщині
3 950 26

Тіла двох окупантів дрейфують річкою на Сумщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів ліквідованих поблизу села Кіндратівка на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що двоє росіян розпласталися на річковому плесі і дрейфують за течією.

"Російські військовослужбовці зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ під час водних процедур в районі населеного пункту Кіндратівка, Сумська область", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк упритул стріляє у повітку із окупантами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18498) вода (1194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Гімно не тоне
показати весь коментар
20.08.2025 13:34 Відповісти
+9
Раки передають подяку.
показати весь коментар
20.08.2025 13:37 Відповісти
+6
рафтінг по кацапські.
показати весь коментар
20.08.2025 13:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гімно не тоне
показати весь коментар
20.08.2025 13:34 Відповісти
рафтінг по кацапські.
показати весь коментар
20.08.2025 13:35 Відповісти
Ха...Вірніше бодірафтінг.
показати весь коментар
20.08.2025 14:32 Відповісти
Раки передають подяку.
показати весь коментар
20.08.2025 13:37 Відповісти
Take me down to my boat on the river
I need to go down, I need to come down
Take me back to my boat on the river
And I won't cry out any more (с)
показати весь коментар
20.08.2025 13:37 Відповісти
https://youtu.be/K9Qs8-BkiLw?t=28 Styx вже тоді щось відчували...
показати весь коментар
20.08.2025 14:18 Відповісти
Покупались,і гріються на сонечку.Не служба,а курорт.
показати весь коментар
20.08.2025 13:43 Відповісти
Хай так. Питання лише в тому, чи перебиває наша пропаганда їхню? Бо з того боку також викладають в мережу купу аналогічних фоток та роліків.
показати весь коментар
20.08.2025 13:44 Відповісти
часто викладають вбитих своїх під виглядом українських. Ні для кого не секрет, що кацапи вдягають україньский камуфляж, бо він якісніший
показати весь коментар
20.08.2025 14:02 Відповісти
Можливо, і я ж не проти пропаганди, як такої. Більше того, у воєнні часи вона необхідна. Питання про її дієвість: реальний вплив на своє населення і вороже.
показати весь коментар
20.08.2025 14:14 Відповісти
Тобі цікава їхня пропаганда?
"Пропаганду" дивляться люди з конкретно уже налаштованими мізками... І ти їх не переробиш... Я у 2019-му, одному телепню, з технікумом за плечима, казав: "Зеленський - це біда для України... Він розвалить державу, і приведе в Україну війну...". Рік тому питаю: "І хто правим виявився?" У відповідь чую: "Так Порошенко-б здався через три дні! А Зеленський воює...".
От і все...
Найкраща НАША пропаганда - не оті плаваючі у воді, чи гниючі у траві, трупи кацапів. Головне - "похоронки" та гроби, які приходять у "расейские дярьовни"... А ці відео - лише додаткове підтвердження...
показати весь коментар
20.08.2025 14:07 Відповісти
Цікава, а чому б ні? Ворога потрібно знати, щоб якісно йому протидіяти. Тим більше, що з університетом за плечима я здатний це самостійно аналізувати.
показати весь коментар
20.08.2025 14:19 Відповісти
Я з тобою згоден... Друге речення твого коментарю - це точні мої слова, сказані неодноразово, мною, моїм опонентам, коли вони доводили, що не требак читать російської літератури та вчить російську мову... Але от в чому проблема: люди діляться на ТРИ категорії:
1. Ті, що розуміють... (12-15 %...)
2. Ті, що розуміють, якщо їм пояснюють (70-75 %...)
2. Ті що не розуміють і розуміть не хочуть... (решта)
І що робить далі? Хочеш "пропагандувать"? Та будь ласка... От тільки і це треба робить обережно, і з розумом... Он, Фаріон "пропагандувала" - аж з "трусів вискакувала"... А своєю дурною "пропагандою" відіпхнула від "українства" навіть тих, хто був згоден стать "українцем за мисленням"...
показати весь коментар
20.08.2025 14:43 Відповісти
Так ото ж. Це новина ні про що. Типо я радіти повинен, орки пливуть - ги-ги-ги! Вже погигикали з Арестовичем "двє-трі нєдєлі". Я тут в цій новині бачу лише одне - екологічну катастрофу
показати весь коментар
20.08.2025 15:03 Відповісти
здохли хрен пойми за что
показати весь коментар
20.08.2025 13:48 Відповісти
лады уплывают, аминь!
показати весь коментар
20.08.2025 13:57 Відповісти
Річні піхотинці
показати весь коментар
20.08.2025 14:00 Відповісти
Саундтрек гарний, для узкіх, щоб зрозуміло.
показати весь коментар
20.08.2025 14:08 Відповісти
Эх,пестня то какая душевная.
показати весь коментар
20.08.2025 14:18 Відповісти
А у муттер-Вольга дайвінгом зайнятися часу не було? Лишньохромосомні потвори...
показати весь коментар
20.08.2025 14:20 Відповісти
Я,я.Одер ін фатер-Єнісєй.
показати весь коментар
20.08.2025 14:41 Відповісти
"Як понесе з України кров ворожу. У синєє море..." (Т.Г. Шевченко)
показати весь коментар
20.08.2025 14:24 Відповісти
Печальны лица родственников. Ждали белую ладу, а по факту им СОЧ запишут
показати весь коментар
20.08.2025 14:41 Відповісти
Да їх там не двоє...
показати весь коментар
20.08.2025 14:59 Відповісти
По реке плывет 3,14тор. Из села Кукуево. Ну и пусть себе плывет. 3,14яка куева.
показати весь коментар
20.08.2025 15:29 Відповісти
На нерест для раков поплыли..
показати весь коментар
20.08.2025 15:33 Відповісти
 
 