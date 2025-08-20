РУС
2 785 22

Тела двух оккупантов дрейфуют по реке на Сумщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела оккупантов ликвидированных вблизи села Кондратовка на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что двое россиян распластались на речном плесе и дрейфуют по течению.

"Российские военнослужащие из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ во время водных процедур в районе населенного пункта Кондратьевка, Сумская область", - пишет в комментарии автор публикации.

армия РФ (20346) вода (925)
Топ комментарии
+6
Гімно не тоне
показать весь комментарий
20.08.2025 13:34 Ответить
+5
Раки передають подяку.
показать весь комментарий
20.08.2025 13:37 Ответить
+4
рафтінг по кацапські.
показать весь комментарий
20.08.2025 13:35 Ответить
Гімно не тоне
показать весь комментарий
20.08.2025 13:34 Ответить
рафтінг по кацапські.
показать весь комментарий
20.08.2025 13:35 Ответить
Ха...Вірніше бодірафтінг.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:32 Ответить
Раки передають подяку.
показать весь комментарий
20.08.2025 13:37 Ответить
Take me down to my boat on the river
I need to go down, I need to come down
Take me back to my boat on the river
And I won't cry out any more (с)
показать весь комментарий
20.08.2025 13:37 Ответить
https://youtu.be/K9Qs8-BkiLw?t=28 Styx вже тоді щось відчували...
показать весь комментарий
20.08.2025 14:18 Ответить
Покупались,і гріються на сонечку.Не служба,а курорт.
показать весь комментарий
20.08.2025 13:43 Ответить
Хай так. Питання лише в тому, чи перебиває наша пропаганда їхню? Бо з того боку також викладають в мережу купу аналогічних фоток та роліків.
показать весь комментарий
20.08.2025 13:44 Ответить
часто викладають вбитих своїх під виглядом українських. Ні для кого не секрет, що кацапи вдягають україньский камуфляж, бо він якісніший
показать весь комментарий
20.08.2025 14:02 Ответить
Можливо, і я ж не проти пропаганди, як такої. Більше того, у воєнні часи вона необхідна. Питання про її дієвість: реальний вплив на своє населення і вороже.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:14 Ответить
Тобі цікава їхня пропаганда?
"Пропаганду" дивляться люди з конкретно уже налаштованими мізками... І ти їх не переробиш... Я у 2019-му, одному телепню, з технікумом за плечима, казав: "Зеленський - це біда для України... Він розвалить державу, і приведе в Україну війну...". Рік тому питаю: "І хто правим виявився?" У відповідь чую: "Так Порошенко-б здався через три дні! А Зеленський воює...".
От і все...
Найкраща НАША пропаганда - не оті плаваючі у воді, чи гниючі у траві, трупи кацапів. Головне - "похоронки" та гроби, які приходять у "расейские дярьовни"... А ці відео - лише додаткове підтвердження...
показать весь комментарий
20.08.2025 14:07 Ответить
Цікава, а чому б ні? Ворога потрібно знати, щоб якісно йому протидіяти. Тим більше, що з університетом за плечима я здатний це самостійно аналізувати.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:19 Ответить
Я з тобою згоден... Друге речення твого коментарю - це точні мої слова, сказані неодноразово, мною, моїм опонентам, коли вони доводили, що не требак читать російської літератури та вчить російську мову... Але от в чому проблема: люди діляться на ТРИ категорії:
1. Ті, що розуміють... (12-15 %...)
2. Ті, що розуміють, якщо їм пояснюють (70-75 %...)
2. Ті що не розуміють і розуміть не хочуть... (решта)
І що робить далі? Хочеш "пропагандувать"? Та будь ласка... От тільки і це треба робить обережно, і з розумом... Он, Фаріон "пропагандувала" - аж з "трусів вискакувала"... А своєю дурною "пропагандою" відіпхнула від "українства" навіть тих, хто був згоден стать "українцем за мисленням"...
показать весь комментарий
20.08.2025 14:43 Ответить
здохли хрен пойми за что
показать весь комментарий
20.08.2025 13:48 Ответить
лады уплывают, аминь!
показать весь комментарий
20.08.2025 13:57 Ответить
Річні піхотинці
показать весь комментарий
20.08.2025 14:00 Ответить
Саундтрек гарний, для узкіх, щоб зрозуміло.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:08 Ответить
Эх,пестня то какая душевная.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:18 Ответить
А у муттер-Вольга дайвінгом зайнятися часу не було? Лишньохромосомні потвори...
показать весь комментарий
20.08.2025 14:20 Ответить
Я,я.Одер ін фатер-Єнісєй.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:41 Ответить
"Як понесе з України кров ворожу. У синєє море..." (Т.Г. Шевченко)
показать весь комментарий
20.08.2025 14:24 Ответить
Печальны лица родственников. Ждали белую ладу, а по факту им СОЧ запишут
показать весь комментарий
20.08.2025 14:41 Ответить
 
 