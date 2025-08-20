Тела двух оккупантов дрейфуют по реке на Сумщине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела оккупантов ликвидированных вблизи села Кондратовка на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что двое россиян распластались на речном плесе и дрейфуют по течению.
"Российские военнослужащие из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ во время водных процедур в районе населенного пункта Кондратьевка, Сумская область", - пишет в комментарии автор публикации.
"Пропаганду" дивляться люди з конкретно уже налаштованими мізками... І ти їх не переробиш... Я у 2019-му, одному телепню, з технікумом за плечима, казав: "Зеленський - це біда для України... Він розвалить державу, і приведе в Україну війну...". Рік тому питаю: "І хто правим виявився?" У відповідь чую: "Так Порошенко-б здався через три дні! А Зеленський воює...".
От і все...
Найкраща НАША пропаганда - не оті плаваючі у воді, чи гниючі у траві, трупи кацапів. Головне - "похоронки" та гроби, які приходять у "расейские дярьовни"... А ці відео - лише додаткове підтвердження...
1. Ті, що розуміють... (12-15 %...)
2. Ті, що розуміють, якщо їм пояснюють (70-75 %...)
2. Ті що не розуміють і розуміть не хочуть... (решта)
І що робить далі? Хочеш "пропагандувать"? Та будь ласка... От тільки і це треба робить обережно, і з розумом... Он, Фаріон "пропагандувала" - аж з "трусів вискакувала"... А своєю дурною "пропагандою" відіпхнула від "українства" навіть тих, хто був згоден стать "українцем за мисленням"...