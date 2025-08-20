Тела двух оккупантов дрейфуют по реке на Сумщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела оккупантов ликвидированных вблизи села Кондратовка на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что двое россиян распластались на речном плесе и дрейфуют по течению.

"Российские военнослужащие из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ во время водных процедур в районе населенного пункта Кондратьевка, Сумская область", - пишет в комментарии автор публикации.

