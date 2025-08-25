РУС
Донбасс без воды: пожилая женщина черпает ее из лужи. ВИДЕО

Критическая ситуация с водоснабжением сложилась в Центрально-Городском районе Макеевки, что на временно оккупированной Донетчине.

В сети появилось видео, где пожилая женщина с коляской набирает воду из лужи, которая вытекает прямо из асфальта, сообщает Цензор.НЕТ. Автор предполагает, что источником является поврежденный водопровод, ведь вода из-под земли течет бесконтрольно. Местные жители вынуждены искать воду где угодно, ведь централизованное снабжение или отсутствует, или осуществляется нерегулярно. Автор также отмечает: вода в Макеевке течет везде, кроме мест, где она действительно нужна.

Топ комментарии
+15
Да-аамбаасс нізавісім!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 20:37 Ответить
+13
Навіщо вода зате "русский мир" прийшов ,пам'ятаю як 2014 році донбасівське бидло і гопота кричало расея ,за що боролись на те напоролись ,це вже яким треба бути кінченим дебілом треба бути бачучи в що росія перетворила абхазію і придністров'я,а в 2012 році Донецьк приймав ЧЄ з футболу.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:41 Ответить
+10
да, ситуация там катастрофическая с водой, читал недавно даже путлеровская пропагандистка монтян уже не выдержала и вместе с жителями составила письмо в кремль на имя путлера что донбасс обманули и по сути происходит геноцид. В итоге донбасс оказался отыграной картой и раше он уже тоже не нужен, выжженая земля будет откуда уедут практически все
показать весь комментарий
25.08.2025 20:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПУТІН ВВЄДИ!! ввьол!
показать весь комментарий
25.08.2025 20:33 Ответить
"да хоть камні с нєба!!".....

дочекайтеся на Фламінго з неба...якщо арахамії з єрмачками не вкрадуть гроші....
показать весь комментарий
25.08.2025 20:44 Ответить
То радійте що калюжа є бо могло б її камінням з неба засипати...
показать весь комментарий
25.08.2025 20:37 Ответить
Кінострічка "Афоня" стала реальністю. Тільки у фільми вода в підвалі, а тут на вулиці:

- А это тебе не вода, папаша? Да тут разряд ГТО сдать можно!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 20:37 Ответить
Тєперь хоть камні с неба
показать весь комментарий
25.08.2025 20:37 Ответить
Да-аамбаасс нізавісім!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 20:37 Ответить
"Да-аамбаасс нізавісім!!!"- кричали ахметови з Лондону....
показать весь комментарий
25.08.2025 20:47 Ответить
да, ситуация там катастрофическая с водой, читал недавно даже путлеровская пропагандистка монтян уже не выдержала и вместе с жителями составила письмо в кремль на имя путлера что донбасс обманули и по сути происходит геноцид. В итоге донбасс оказался отыграной картой и раше он уже тоже не нужен, выжженая земля будет откуда уедут практически все
показать весь комментарий
25.08.2025 20:38 Ответить
Про подібні сітуйовини постійно у громадянській обороні.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:48 Ответить
..аж сльози течуть рікою.... Так шкода донбасят...що й пити і їсти не можна....)))
показать весь комментарий
25.08.2025 20:41 Ответить
Навіщо вода зате "русский мир" прийшов ,пам'ятаю як 2014 році донбасівське бидло і гопота кричало расея ,за що боролись на те напоролись ,це вже яким треба бути кінченим дебілом треба бути бачучи в що росія перетворила абхазію і придністров'я,а в 2012 році Донецьк приймав ЧЄ з футболу.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:41 Ответить
Не літня жінка,а праваславная блудніца))
показать весь комментарий
25.08.2025 20:43 Ответить
А кажуть води нема. Зважаючи на відео, її нема куди подіти.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:45 Ответить
Камені з неба побили водогін.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:48 Ответить
Лайфхак для жителей молодых республик

показать весь комментарий
25.08.2025 20:54 Ответить
Коровка має пити воду вдосталь. Інакше ніяк
показать весь комментарий
25.08.2025 21:04 Ответить
Ось що робить з людьми
кремлівська пропаганда,
вони вірили в руssкій мір,
який відкинув регіон на
десятки років назад.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:55 Ответить
Dumbass forever 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
25.08.2025 20:57 Ответить
Чєл міг зупинитися, з радіатора води їй налити...
показать весь комментарий
25.08.2025 20:58 Ответить
Дощі пішли, розумні дамбасяни водичку зібрали
показать весь комментарий
25.08.2025 21:02 Ответить
це при Україні шахтарі по Хрещатику шоломами стукали, при Україні донбасяо казали "що вони горді та незламні" А на справді раби, ще гірші за кацапів
показать весь комментарий
25.08.2025 21:02 Ответить
-- зато бамбас кАрміл всєх хахлов,,,, --- Ми це Пам'ятаємо, пийте блєть не захлинитеся!(.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:08 Ответить
Це вибір дамбасу. Вони ''кормили'' не тільки всю Україну, в і Європу...а бидло повірило в ці побрехеньки і покликали ''русский мир''. Мабуть зараз бідолаги європейці голодують без клрмільців даунбасу.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:09 Ответить
2014 путін ввєді вайска!
2025 путін ввєді воду!
показать весь комментарий
25.08.2025 21:19 Ответить
Зачем нам эти новости? Настамнет-11-лет! Своих проблем тут валом. 21 век. В Эмиратах и прочих Дубаях вообще нет рек сроду, песок, а фонтаны бьют пресной водой! На Мальте куча людей живёт, рек нет, судостроение, базы ВМС, туристов, отелей не пройти круглый год! На Сицилии, Корсике, Кипре, Крите тоже самое. Миллионы туристов в сезон! Срут когда хотят и потом не воняют. Это скорее провокация продуманная, кгб мастера на такое. Сто раз напоминал за эти годы, Крым так и не расчитался за воду за 2013г. Там прилично. Пусть проплатят с поправкой на инфляцию, дадим на донбалласт воду, предоплата за год вперёд!
показать весь комментарий
25.08.2025 21:20 Ответить
А ще а Мальті опупітєльне місцеве пиво та лимонад. Смачнішого лимонаду нігде не пробував. І це все незрозуміло з якої води.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:37 Ответить
Та опреснителные установки работают вовсю и надежно. Танкера подвозят для употребления. Скважины типа артезианских, система очистки продвинутая итд. 21 век давно грохочет. Торты там шоколадные отличные делают, бренд давний это. Фрукты отличные. Но был давно. Пасфлот ЧМП.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:43 Ответить
Воду вони ще збирають дощову. На дахах баки стоять підпорні. 10 років тому був. Може зараз по іншому.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:51 Ответить
Скільки через таких хороших теть і дядь загинуло людей.......
показать весь комментарий
25.08.2025 21:37 Ответить
 
 