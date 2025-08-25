Донбасс без воды: пожилая женщина черпает ее из лужи. ВИДЕО

Критическая ситуация с водоснабжением сложилась в Центрально-Городском районе Макеевки, что на временно оккупированной Донетчине.

В сети появилось видео, где пожилая женщина с коляской набирает воду из лужи, которая вытекает прямо из асфальта, сообщает Цензор.НЕТ. Автор предполагает, что источником является поврежденный водопровод, ведь вода из-под земли течет бесконтрольно. Местные жители вынуждены искать воду где угодно, ведь централизованное снабжение или отсутствует, или осуществляется нерегулярно. Автор также отмечает: вода в Макеевке течет везде, кроме мест, где она действительно нужна.

