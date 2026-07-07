Украина укрепила свои переговорные позиции благодаря успехам на фронте и поддержке партнеров, - Сибига

Украине удалось укрепить свои переговорные позиции благодаря укреплению позиций на поле боя, поддержке партнеров и единству.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время панельной дискуссии "Смена ролей: Украина как гарант безопасности Европы, переосмысление зависимостей" в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Украина укрепила свои переговорные позиции благодаря укреплению позиций на поле боя, поддержке партнеров и единству", — заверил он.

"Украина больше не просто нуждается в защите — она стала гарантом безопасности и надежным партнером, вносящим вклад в укрепление безопасности, в частности на Ближнем Востоке", — подчеркнул министр.

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