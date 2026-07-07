Україна зміцнила переговорні позиції завдяки успіхам на фронті та підтримці партнерів, - Сибіга
Україні вдалося зміцнити свої переговорні позиції завдяки посиленню позицій на полі бою, підтримці партнерів та єдності.
Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга під час панельної дискусії "Зміна ролей: Україна як гарант безпеки Європи, переосмислення залежностей" в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна зміцнила свої переговорні позиції, завдяки посиленню позицій на полі бою, підтримці партнерів та єдності", - запевнив він.
"Україна більше не лише потребує захисту - вона стала постачальником безпеки та надійним партнером, який робить внесок у зміцнення безпеки, зокрема на Близькому Сході", - наголошує міністр.
За його словами, посилення позицій України та вільного світу автоматично означає послаблення впливу Росії в Африці, країнах Глобального Півдня та Центральній Азії.
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