Война ускоряет старение и бьет по сердцу: ВОЗ заявила о стремительном ухудшении здоровья украинцев
Длительная полномасштабная война оказывает разрушительное воздействие на физическое и психическое состояние граждан Украины. Накопленный стресс, хроническое недосыпание и жизнь в условиях неопределенности не только ускоряют процессы старения, но и провоцируют стремительный рост числа инфарктов, инсультов и серьезных неврологических расстройств.
Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине и глава местного офиса доктор Ярно Хабихт, передает Цензор.НЕТ.
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По данным исследований ВОЗ, около 70% взрослых украинцев отмечают, что их самочувствие существенно ухудшилось по сравнению с довоенным периодом. В конце 2025 года половина опрошенных подтвердила, что негативная тенденция только усилилась за последний год.
Среди наиболее распространенных жалоб, с которыми сталкиваются украинцы:
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Нарушения сна и бессонница - 72%;
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Головные боли и мигрени - 59%;
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Симптомы тревоги, депрессии и ПТСР - 54%.
"Накопленный за последние четыре года стресс и длительная жизнь в условиях войны уже проявляются в росте распространенности хронических неинфекционных заболеваний", - подчеркнул доктор Хабихт.
Медицинская статистика уже четко фиксирует физические последствия психологического истощения. Так, в Украине количество госпитализаций из-за инсультов выросло на 11%, а из-за инфарктов - на 7%.
Особенно уязвимой категорией оказались внутренне перемещенные лица, которые из-за потери жилья и вынужденного переезда переживают двойную эмоциональную нагрузку.
Кроме того, по информации Национальной службы здравоохранения Украины, количество соматических заболеваний, спровоцированных стрессом, достигло критического уровня. Например, в области неврологии количество поставленных диагнозов по сравнению с 2022 годом увеличилось более чем в три раза.
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