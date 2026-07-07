Війна прискорює старіння та б’є по серцю: ВООЗ заявила про стрімке погіршення здоров’я українців

Тривала повномасштабна війна чинить руйнівний вплив на фізичний та психічний стан громадян України. Накопичений стрес, хронічне недосипання та життя в умовах невизначеності не лише прискорюють процеси старіння, а й провокують стрімке зростання кількості інфарктів, інсультів та серйозних неврологічних розладів.

Про це повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні та голова місцевого офісу доктор Ярно Хабіхт, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За даними досліджень ВООЗ, близько 70% дорослих українців констатують, що їхнє самопочуття суттєво погіршилося порівняно з довоєнним періодом. Наприкінці 2025 року половина опитаних підтвердила, що негативна тенденція лише посилилася за останній рік.

Серед найпоширеніших скарг, з якими стикаються українці:

Порушення сну та безсоння — 72%;

Головний біль і мігрені — 59%;

Симптоми тривоги, депресії та ПТСР — 54%.

"Накопичений за останні чотири роки стрес і тривале життя в умовах війни вже проявляються у зростанні поширеності хронічних неінфекційних захворювань", - наголосив доктор Хабіхт.

Медична статистика вже чітко фіксує фізичні наслідки психологічного виснаження. Так, в Україні кількість госпіталізацій через інсульти зросла на 11%, а через інфаркти - на 7%.

Особливо вразливою категорією виявилися внутрішньо переміщені особи, які через втрату домівок та вимушений переїзд переживають подвійне емоційне навантаження.

Крім того, за інформацією Національної служби здоров’я України, кількість соматичних захворювань, спровокованих стресом, вийшла на критичний рівень. Наприклад, у сфері неврології кількість встановлених діагнозів порівняно з 2022 роком збільшилася більш ніж втричі.

Читайте: У Європі всього за тиждень через спеку померло понад 1300 людей, - ВООЗ