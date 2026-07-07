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Новости Отношения Украины и Китая
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Глава МИД КНР Ван И пригласил Сибигу посетить Китай

Ван И пригласил Сибигу в Китай: что известно?

Министр иностранных дел КНР Ван И пригласил своего украинского коллегу Андрея Сибигу посетить Китай.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

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"Андрей Сибига сообщил, что получил приглашение от китайского министра Ван И посетить Китай", — говорится в сообщении.

В настоящее время обсуждаются возможные даты визита.

Сибига сообщил, что во время переговоров с Ван И он призвал Китай поддержать прекращение огня.

"Ведь это соответствует принципам Китая относительно завершения этой войны. Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира", — добавил министр иностранных дел Украины.

Читайте: Украина укрепила свои переговорные позиции благодаря успехам на фронте и поддержке партнеров, — Сибига

Автор: 

Китай (3406) Сибига Андрей (1019) Ван И (85)
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Топ комментарии
+9
ніц не змінилося у китаї щодо підарів - стабільно
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07.07.2026 16:54 Ответить
+7
колега, який наразі у китаї перебуває, каже, шо за омський нпз у китайоз істерія не припиняється досі
китайози в ахері від відстаней та результатів уражень
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07.07.2026 17:17 Ответить
+6
настав час великих китайських ультиматумів ...
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07.07.2026 16:51 Ответить

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