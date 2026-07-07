Глава МИД КНР Ван И пригласил Сибигу посетить Китай
Министр иностранных дел КНР Ван И пригласил своего украинского коллегу Андрея Сибигу посетить Китай.
Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Андрей Сибига сообщил, что получил приглашение от китайского министра Ван И посетить Китай", — говорится в сообщении.
В настоящее время обсуждаются возможные даты визита.
Сибига сообщил, что во время переговоров с Ван И он призвал Китай поддержать прекращение огня.
"Ведь это соответствует принципам Китая относительно завершения этой войны. Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира", — добавил министр иностранных дел Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
китайози в ахері від відстаней та результатів уражень