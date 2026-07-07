Глава МИД КНР Ван И пригласил Сибигу посетить Китай

Министр иностранных дел КНР Ван И пригласил своего украинского коллегу Андрея Сибигу посетить Китай.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

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"Андрей Сибига сообщил, что получил приглашение от китайского министра Ван И посетить Китай", — говорится в сообщении.

В настоящее время обсуждаются возможные даты визита.

Сибига сообщил, что во время переговоров с Ван И он призвал Китай поддержать прекращение огня.

"Ведь это соответствует принципам Китая относительно завершения этой войны. Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира", — добавил министр иностранных дел Украины.

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