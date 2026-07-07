Глава МЗС КНР Ван Ї запросив Сибігу відвідати Китай
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї запросив українського колегу Андрія Сибігу відвідати Китай.
Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"Андрій Сибіга повідомив, що отримав запрошення від китайського міністра Ван Ї здійснити візит до Китаю", - йдеться в повідомленні.
Наразі опрацьовуються можливі дати візиту.
Сибіга повідомив, що під час переговорів з Ван Ї він закликав Китай підтримати припинення вогню.
"Адже це відповідає принципам Китаю щодо завершення цієї війни. Ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру", - додав міністр закордонних справ України.
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