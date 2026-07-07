Береза будет оспаривать санкции СНБО в Верховном суде и ЕСПЧ

Бывший народный депутат Борислав Береза намерен обратиться в Верховный Суд и Европейский суд по правам человека в связи с санкциями, введенными против него СНБО.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

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Береза готовит ответ на решение СНБО

По словам бывшего депутата, сейчас он вместе с юристами готовит ответ на решение СНБО.

"Я уже консультировался с некоторыми судьями ЕСПЧ, которые сказали, что я гарантированно выиграю дело, ведь речь идет о нарушении прав человека. Потому что меня пытаются преследовать за свободу слова", — отметил Береза.

Он рассказал, как узнал о введении санкций: "Примерно две недели назад мой давний знакомый, который сегодня работает с властью, предупредил меня, что Зеленский устал слышать от меня вопросы о Вове и "Династии", которые его выводили из себя. Сказал: если я не перестану, то Зеленский будет меня наказывать. Далее мне предложили стать более сдержанным и забыть о критике Зеленского. Хотя критиковать можно кого угодно. Более того, это может даже понравиться отдельным персонажам на Банковой, что может привести к сотрудничеству. В качестве примера позитивного сотрудничества блогера с властью мне привели Лачена: мол, человек и повестку не получает, и находится под охраной СБУ, и знает, что можно говорить, а что нет. Вот выбери такой вариант, и всё будет хорошо. Я объяснил, что моральные ценности за "тридцать серебряников" не меняю. А сегодня утром мне позвонил один из членов СНБО со словами: "Знай на будущее, что я не подписал". Я спросил, о чем речь? Ответ: "Санкции против тебя". Так я и узнал".

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Экс-депутат сообщил, что ему уже заблокировали банковский счет, на котором было 13 тысяч гривен и пять тысяч евро.

Береза напомнил, что имеет награду "Золотой крест".

"Пусть Вова лишает себя наград. Пусть человек, который никогда не воевал и работал у Коломойского на "1+1" и в КВН у Маслякова, сначала прольет хоть каплю своей крови, а потом что-то рассказывает. У меня есть боевые награды, такие как "Золотой крест". Возвращать его я не планирую. Я же не Вова. Это он — четырехкратный уклонист. А я — ветеран войны, у которого есть статус УБД", — добавил он.

Власти начали проверять общество на ограничение свободы слова

Бывший народный депутат также обратил внимание на то, когда именно были введены санкции против него: "Сегодня, седьмого июля, одновременно произошло три события. Во-первых: стало известно, что Печерский суд в лице судьи Вовка запретил обнародовать расследование о брате главы ГБР Сухачева, у которого, как выяснилось, есть почти 150 объектов недвижимости. Во-вторых: на меня наложили санкции. Адвокаты говорят, что так подробно и основательно прописали приказы для провайдеров, где перечислили все мои информационные ресурсы. Понятно, что запрет именно за мою информационную деятельность. Третье: сегодня пришли к владельцу "Бабеля". Причем после того, как было обнародовано расследование по "Скале". Поэтому можно сделать вывод, что власть начала тестировать общество на то, как оно отреагирует, если ограничить свободу слова. Точно так же происходило в России. Теперь мы видим, как Зеленский пытается использовать эту российскую практику в Украине".

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