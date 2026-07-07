Екснардеп Береза оскаржуватиме санкції РНБО у Верховному Суді та ЄСПЛ: "Зеленський втомився від запитань про Вову та "Династію"

Колишній народний депутат Борислав Береза звертатиметься до Верховного Суду та Європейського суду з прав людини щодо запроваджених РНБО санкцій проти нього.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

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Береза готує відповідь на рішення РНБО

За словами колишнього депутата, зараз він разом із юристами готує відповідь на рішення РНБО.

"Я вже консультувався з деякими суддями ЄСПЛ, які сказали, що я гарантовано виграю справу, адже йдеться про порушення прав людини. Тому що мене намагаються переслідувати за свободу слова", - зазначив Береза.

Він розказав, як дізнався про запровадження санкцій: "Приблизно два тижні тому мій давній знайомий, який сьогодні працює з владою, попередив мене, що Зеленський втомився чути від мене запитання про Вову та "Династію", які його вибішували. Сказав: якщо я не припиню, то Зеленський мене каратиме. Далі мені запропонували стати більш лагідним та забути про критику Зеленського. Хоча критикувати можна кого завгодно. Більше того, таке може навіть сподобатися окремим персонажам на Банковій, що може призвести до співпраці. Як приклад позитивної співпраці блогера із владою мені навели Лачена: мовляв, людина і повістку не отримує, і має охорону СБУ, і знає, що можна говорити, а що ні. От обери такий варіант і буде все добре. Я пояснив, що моральні цінності на "тридцять срібників" не міняю. А сьогодні зранку мені зателефонував один із членів РНБО зі словами: "Знай на майбутнє, що я не підписав". Я спитав, про що йдеться? Відповідь: "Санкції проти тебе". Так я і дізнався".

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Екснардеп повідомив, що йому вже заблокували банківський рахунок, на якому було 13 тисяч гривень та пʼять тисяч євро.

Береза нагадав, що має нагороду "Золотий хрест".

"Нехай Вова позбавляє себе нагород. Хай людина, яка ніколи не воювала й працювала у Коломойського на "1+1" та в КВК у Маслякова, спочатку проллє хоч краплю своєї крові, а потім щось розповідає. Я маю бойові нагороди, як-то "Золотий хрест". Повертати я його не планую. Я ж не Вова. Це він - чотириразовий ухилянт. А я - ветеран війни, який має УБД", - додав він.

Влада почала тестувати суспільство на обмеження свободи слова

Колишній народний депутат також звернув увагу, коли саме були запроваджені санкції проти нього: "Сьогодні, сьомого липня, одночасно відбулося три події. Перше: стало відомо, що Печерський суд в особі судді Вовка заборонив оприлюднювати розслідування про брата очільника ДБР Сухачова, у якого, як зʼясувалося, є майже 150 обʼєктів нерухомості. Друге: на мене наклади санкції. Адвокати говорять, що так розлого й ґрунтовно прописали накази для провайдерів, де перерахували усі мої інформаційні ресурси. Зрозуміло, що заборона саме за мою інформаційну діяльність. Третє: сьогодні прийшли до власника "Бабеля". Причому після того, як було оприлюднено розслідування по "Скелі". Тож можна зробити висновок, що влада почала тестувати суспільство на те, як воно реагуватиме, якщо обмежувати свободу слова. Так само відбувалося на Росії. Тепер ми бачимо, як Зеленський намагається використовувати цю російську практику в Україні".

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