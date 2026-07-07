Зеленський запровадив санкції проти екснардепа Берези (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, запровадивши низку санкцій.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, було запроваджено санкції проти 14 громадян РФ, зокрема, пропагандистів Максима Калашнікова, Іллі Туманова, Германа Садулаєва, а також депутатки Московської думи Марії Кисельової.

Водночас Зеленський запровадив санкції проти громадянина України - колишнього нардепа Верховної Ради VIII скликання Борислава Берези.

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Юридичні особи

Також указом запроваджено санкції проти 8 юридичних осіб, зокрема ГО "Росія – країна можливостей", "Спілка письменників Росії", а також регіональних відділень "спілки", створених на окупованих територіях.

Іншим указом було запроваджено санкції проти 42 громадян РФ та 30 юридичних осіб-резидентів РФ.

Санкції запровадили проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, що виготовляють компоненти для ракет, та проти російських пропагандистів.

У переліку, зокрема центр "Буревісник" та компанія "КАМ-Інжиніринг".

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Оновлена інформація

Береза вже відреагував на запровадження санкцій проти нього.

"Чотирьохразовий ухилянт Зеленський запровадив санкції проти ветерана Берези. А взагалі мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського - це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади - це буде прям в яблучко", - написав він у фейсбуку.