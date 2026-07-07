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Новини Санкції РНБО
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Зеленський запровадив санкції проти екснардепа Берези (оновлено)

Зеленський запровади санкції проти Берези: що відомо?

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, запровадивши низку санкцій.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, було запроваджено санкції проти 14 громадян РФ, зокрема, пропагандистів Максима Калашнікова, Іллі Туманова, Германа Садулаєва, а також депутатки Московської думи Марії Кисельової.

Водночас Зеленський запровадив санкції проти громадянина України - колишнього нардепа Верховної Ради VIII скликання Борислава Берези.

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Юридичні особи

Також указом запроваджено санкції проти 8 юридичних осіб, зокрема ГО "Росія – країна можливостей", "Спілка письменників Росії", а також регіональних відділень "спілки", створених на окупованих територіях.

Іншим указом було запроваджено санкції проти 42 громадян РФ та 30 юридичних осіб-резидентів РФ.

Санкції запровадили проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, що виготовляють компоненти для ракет, та проти російських пропагандистів.

У переліку, зокрема центр "Буревісник" та компанія "КАМ-Інжиніринг".

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Оновлена інформація

Береза вже відреагував на запровадження санкцій проти нього.

"Чотирьохразовий ухилянт Зеленський запровадив санкції проти ветерана Берези. А взагалі мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського - це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади - це буде прям в яблучко", - написав він у фейсбуку.

Автор: 

Зеленський Володимир (28272) санкції (13255) Береза Борислав (179)
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Топ коментарі
+65
Це той Береза, який воював на відміну від тутещніх ботів і дурнів, які працюють по методичці. І якби зв ним щось було незаконне, його б просто затримали і засудили. Санкції - це власне свідчення того, що затримувати нема за що, а рот закрити хочеться.
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07.07.2026 12:08 Відповісти
+35
Критики зе-під санкціями.Це ж очевидно.
Не можна відкидати,що крім блогерів,він і по журналістах пройдеться,як ось з нц.
Якщо мудрій нарід ще раз його обере,це буде свій вітчизняний кадирка,навіть не бацька із сусідньої країни.
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07.07.2026 12:07 Відповісти
+29
а чого це пан Береза ,по поличкам розкладає всі дії зеленської мафії ,у публічному просторі ? Та ще і почав відкритим текстом писати ,шо вибір 🤡 ,це історична помилка українськіх виборців ...от Березі і санкції , як і Порошенко ,на пару веселіше ...
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07.07.2026 12:08 Відповісти

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