Зеленський запровадив санкції проти екснардепа Берези (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, запровадивши низку санкцій.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було запроваджено санкції проти 14 громадян РФ, зокрема, пропагандистів Максима Калашнікова, Іллі Туманова, Германа Садулаєва, а також депутатки Московської думи Марії Кисельової.
Водночас Зеленський запровадив санкції проти громадянина України - колишнього нардепа Верховної Ради VIII скликання Борислава Берези.
Юридичні особи
Також указом запроваджено санкції проти 8 юридичних осіб, зокрема ГО "Росія – країна можливостей", "Спілка письменників Росії", а також регіональних відділень "спілки", створених на окупованих територіях.
Іншим указом було запроваджено санкції проти 42 громадян РФ та 30 юридичних осіб-резидентів РФ.
Санкції запровадили проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, що виготовляють компоненти для ракет, та проти російських пропагандистів.
У переліку, зокрема центр "Буревісник" та компанія "КАМ-Інжиніринг".
Оновлена інформація
Береза вже відреагував на запровадження санкцій проти нього.
"Чотирьохразовий ухилянт Зеленський запровадив санкції проти ветерана Берези. А взагалі мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського - це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади - це буде прям в яблучко", - написав він у фейсбуку.
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Не можна відкидати,що крім блогерів,він і по журналістах пройдеться,як ось з нц.
Якщо мудрій нарід ще раз його обере,це буде свій вітчизняний кадирка,навіть не бацька із сусідньої країни.