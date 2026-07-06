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Новини Ставлення Трампа до Путіна та Зеленського
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Трамп почав дивитися на війну в Україні під новим кутом зору, - Зеленський

Зеленський та Трамп

Успіхи України в далекобійних ударах по території Росії могли вплинути на те, як президент США Дональд Трамп почав дивитися на російсько-українську війну в новому світлі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Про зміну позиції

Зеленський розповів, що 4 липня розмовляв з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер тоді сказав, що в України "дуже добре виходить" застосовувати безпілотники великої дальності для ударів по Росії.

На запитання, чи цього достатньо, щоб Трамп остаточно став на бік України, Зеленський відповів, що, на його думку, американський лідер вже дивиться на війну в новому світлі.

"Трамп хоче бути там, де є успіх… Це пов’язано з багатьма речами –– не лише з його особистістю, але й з наближенням виборів, його статусом, його вірою в те, як можна закінчити цю війну", — сказав Зеленський.

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Контакти Трампа та Зеленського

  • Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі 7-8 липня.
  • 4 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США.

Також читайте: Трамп після зустрічі із Зеленським в Анкарі, ймовірно, поговорить з Путіним, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (28263) Трамп Дональд (9040) війна в Україні (8678)
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Топ коментарі
+5
і що з того ?
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06.07.2026 23:25 Відповісти
+5
Ничего. Просто ******** как всегда.
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06.07.2026 23:26 Відповісти
+3
Я не знаю, що там казав чи не казав рудий пердун Трамп, але зеленському вірити - себе не поважати. Бо воно брехло, тріпло, вискочка і т.ін.
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06.07.2026 23:41 Відповісти

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