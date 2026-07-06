Трамп начал смотреть на войну в Украине под новым углом зрения, - Зеленский

Успехи Украины в нанесении ударов на большие расстояния по территории России, возможно, повлияли на то, что президент США Дональд Трамп стал смотреть на российско-украинскую войну в новом свете.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об изменении позиции

Зеленский рассказал, что 4 июля беседовал с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер тогда сказал, что у Украины "очень хорошо получается" применять беспилотники большой дальности для ударов по России.

На вопрос, достаточно ли этого, чтобы Трамп окончательно встал на сторону Украины, Зеленский ответил, что, по его мнению, американский лидер уже смотрит на войну в новом свете.

"Трамп хочет быть там, где есть успех… Это связано со многими факторами — не только с его личностью, но и с приближением выборов, его статусом, его верой в то, как можно закончить эту войну", — сказал Зеленский.

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Контакты Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу в ходе саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля.

4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США.

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