Зеленский ввел санкции против экс-депутата Березы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, введя ряд санкций.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, были введены санкции против 14 граждан РФ, в частности, пропагандистов Максима Калашникова, Ильи Туманова, Германа Садулаева, а также депутата Московской думы Марии Киселевой.

В то же время Зеленский ввел санкции против гражданина Украины - бывшего народного депутата Верховной Рады VIII созыва Борислава Березы.

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Юридические лица

Также указом введены санкции против 8 юридических лиц, в частности ОО "Россия - страна возможностей", "Союз писателей России", а также региональных отделений "союза", созданных на оккупированных территориях.

Другим указом были введены санкции против 42 граждан РФ и 30 юридических лиц-резидентов РФ.

Санкции введены против поставщиков оборудования для заводов российского ВПК, производящих компоненты для ракет, а также против российских пропагандистов.

В перечне, в частности, центр "Буревестник" и компания "КАМ-Инжиниринг".

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