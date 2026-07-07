Зеленский ввел санкции против экс-депутата Березы
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, введя ряд санкций.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, были введены санкции против 14 граждан РФ, в частности, пропагандистов Максима Калашникова, Ильи Туманова, Германа Садулаева, а также депутата Московской думы Марии Киселевой.
В то же время Зеленский ввел санкции против гражданина Украины - бывшего народного депутата Верховной Рады VIII созыва Борислава Березы.
Юридические лица
Также указом введены санкции против 8 юридических лиц, в частности ОО "Россия - страна возможностей", "Союз писателей России", а также региональных отделений "союза", созданных на оккупированных территориях.
Другим указом были введены санкции против 42 граждан РФ и 30 юридических лиц-резидентов РФ.
Санкции введены против поставщиков оборудования для заводов российского ВПК, производящих компоненты для ракет, а также против российских пропагандистов.
В перечне, в частности, центр "Буревестник" и компания "КАМ-Инжиниринг".
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Не можна відкидати,що крім блогерів,він і по журналістах пройдеться,як ось з нц.
Якщо мудрій нарід ще раз його обере,це буде свій вітчизняний кадирка,навіть не бацька із сусідньої країни.