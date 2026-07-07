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Новости Санкции СНБО
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Зеленский ввел санкции против экс-депутата Березы

Зеленский ввел санкции против Березы: что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, введя ряд санкций.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, были введены санкции против 14 граждан РФ, в частности, пропагандистов Максима Калашникова, Ильи Туманова, Германа Садулаева, а также депутата Московской думы Марии Киселевой.

В то же время Зеленский ввел санкции против гражданина Украины - бывшего народного депутата Верховной Рады VIII созыва Борислава Березы.

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Юридические лица

Также указом введены санкции против 8 юридических лиц, в частности ОО "Россия - страна возможностей", "Союз писателей России", а также региональных отделений "союза", созданных на оккупированных территориях.

Другим указом были введены санкции против 42 граждан РФ и 30 юридических лиц-резидентов РФ.

Санкции введены против поставщиков оборудования для заводов российского ВПК, производящих компоненты для ракет, а также против российских пропагандистов.

В перечне, в частности, центр "Буревестник" и компания "КАМ-Инжиниринг".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24738) санкции (12097) Береза Борислав (246)
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Топ комментарии
+51
Це той Береза, який воював на відміну від тутещніх ботів і дурнів, які працюють по методичці. І якби зв ним щось було незаконне, його б просто затримали і засудили. Санкції - це власне свідчення того, що затримувати нема за що, а рот закрити хочеться.
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07.07.2026 12:08 Ответить
+27
Критики зе-під санкціями.Це ж очевидно.
Не можна відкидати,що крім блогерів,він і по журналістах пройдеться,як ось з нц.
Якщо мудрій нарід ще раз його обере,це буде свій вітчизняний кадирка,навіть не бацька із сусідньої країни.
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07.07.2026 12:07 Ответить
+22
а чого це пан Береза ,по поличкам розкладає всі дії зеленської мафії ,у публічному просторі ? Та ще і почав відкритим текстом писати ,шо вибір 🤡 ,це історична помилка українськіх виборців ...от Березі і санкції , як і Порошенко ,на пару веселіше ...
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07.07.2026 12:08 Ответить

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