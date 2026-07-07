Министр спорта Италии выступил против российской символики на турнире по гимнастике

Министр спорта Италии Андреа Абоди выступил против использования российской и белорусской символики во время этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который 10–12 июля пройдет в Милане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Украинская федерация гимнастики.

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По словам Андреа Абоди, представители России и Беларуси должны участвовать в международных спортивных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, по крайней мере до окончания войны против Украины.

В то же время окончательное решение о проведении турнира и использовании символики этих стран в Италии пока не принято.

В Федерации напомнили, что ранее World Gymnastics решила отменить требование о нейтральном статусе для представителей России и Беларуси после обнародования новых рекомендаций Международного олимпийского комитета, который призвал отменить все санкции в отношении Беларуси.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Милане стартует 10 июля и продлится до 12 июля.

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