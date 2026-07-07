Міністр спорту Італії виступив проти російської символіки на турнірі з гімнастики

Міністр спорту Італії Андреа Абоді виступив проти використання російської та білоруської символіки під час етапу Кубка світу з художньої гімнастики, який 10–12 липня відбудеться в Мілані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Українська федерація гімнастики.

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За словами Андреа Абоді, представники Росії та Білорусі повинні брати участь у міжнародних спортивних змаганнях виключно в нейтральному статусі, принаймні до завершення війни проти України.

Водночас остаточне рішення щодо проведення турніру та використання символіки цих країн в Італії поки не ухвалили.

У Федерації нагадали, що раніше World Gymnastics вирішила скасувати вимогу щодо нейтрального статусу для представників Росії та Білорусі після оприлюднення нових рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, який закликав скасувати всі санкції щодо Білорусі.

Етап Кубка світу з художньої гімнастики в Мілані стартує 10 липня і триватиме до 12 липня.

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