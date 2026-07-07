Украина призвала ОЗХО приступить к установлению ответственности РФ за применение токсичных химических веществ

Украина призвала Организацию по запрещению химического оружия перейти от фиксации фактов применения Россией токсичных веществ к установлению конкретных виновных лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при ОЗХО Андрея Костина, озвученном в Гааге, пишет "Укринформ".

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От фактов к ответственности за нарушения

По словам Костина, использование Россией токсичных химических веществ в Украине уже подтверждено и не вызывает сомнений. Это установлено независимо Техническим секретариатом ОЗХО после трех миссий технической помощи.

Костин подчеркнул необходимость установления конкретных ответственных лиц и привлечения их к ответственности.

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Масштабы применения и международная реакция

Представитель Украины отметил, что применение токсичных веществ Россией стало системным методом ведения войны. По его данным, с начала полномасштабного вторжения задокументировано 13 738 случаев использования боеприпасов с такими веществами. Только за первые шесть месяцев этого года зафиксировано еще 1 650 случаев.

Костин также сообщил, что Европейский Союз ввел санкции против шести российских граждан, причастных к разработке химического оружия. Великобритания ввела ограничения в отношении семи человек и двух научно-исследовательских институтов, участвовавших в создании нервно-паралитических веществ.

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Отдельно он обратил внимание на массированные атаки России на Украину в начале июля. По его словам, только в ходе двух ударов было выпущено 142 ракеты и 847 беспилотников. Погибли 50 мирных жителей, более 200 человек получили ранения. Он подчеркнул, что наряду с ракетами и дронами Россия продолжает применять запрещенные методы ведения войны.